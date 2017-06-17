Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2016 год

Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало финансовую декларацию президента Дональда Трампа за 2016 год.

По данным 98-страничного документа, Трамп получил $298 млн дохода от владения полями для гольфа, $19,7 млн благодаря отелю в Вашингтоне, который открылся в сентябре 2016 года, а также $37,2 млн от курорта «Мар-а-Лаго» в штате Флорида.

Кроме того, американский президент получил гонорар за свои книги в размере $7 млн и пенсию в $84 тысяч от Гильдии киноактеров США.

В целом Трамп получает доходы от 565 различных компаний и организаций. В финансовой декларации не указано, отказался ли он от ценных бумаг компаний, которые покинул за день до инаугурации.

«Президент Трамп приветствовал возможность по собственному желанию предоставить свою финансовую декларацию. В то время как этот шаг является добровольным (поскольку отчет необязательно представлять до мая 2018 года), он был зарегистрирован Бюро по вопросам этики при правительстве США в соответствии со стандартными процедурами», — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Согласно декларации о доходах российского президента Владимира Путина, обнародованной в апреле, глава государства в прошлом году заработал 8,86 млн рублей (на 33 тысячи рублей меньше, чем в 2015 году).

Президент также владеет земельным участком на 1,5 тысяч кв. м, квартирой в 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м. Помимо этого, в его пользовании квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м.

Ему принадлежат два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и прицеп «Скиф».

Вера Юрченко