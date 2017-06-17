В «Роснефти» отказались от намерений подать иск против Financial Times

«Роснефть» не планирует подавать иск против газеты Financial Times из-за публикации о возможном конфликте между руководителем компании и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает RNS со ссылкой на официального представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева.

«Это более не актуально. Как нетрудно заметить из нашего взаимодействия, имевшие место в прошлом недоразумения более не актуальны. У нас нормальные рабочие профессиональные взаимоотношения», — сказал он.

Как отмечает агентство, в июне Сечин дал интервью изданию.

Напомним, Игорь Сечин и Рамзан Кадыров в апреле пригрозили судебными исками газете Financial Times.

Их возмутила статья, в которой утверждается, что между главой нефтяной компании и чеченским лидером возник конфликт, и именно из-за этого якобы появился «чеченский след» в расследовании о взрыве в метро Петербурга.

В совместном заявлении Сечина и Кадырова отмечалось, что статья содержит «лживые измышления», которые «немедленно растиражировали ресурсы, финансируемые структурами Ходорковского».

Вера Юрченко