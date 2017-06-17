Transparency обнаружила «коррупциогенные факторы» в законе о реновации

Российское отделение Transparency International обнаружило коррупциогенные факторы в принятом Госдумой законопроектом о реновации. Об этом сообщается на странице организации в фейсбуке.

«К такому выводу пришел юрист Станислав Солнцев, аккредитованный в качестве эксперта, уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов», — говорится в сообщении.

Юрист обратил внимание на статью документа об учете мнения собственников и нанимателей жилых помещений. «Коррупциогенными факторами» эксперт назвал «выборочное изменение объема прав» и «возможность необоснованного установления исключений» при голосовании по усмотрению органов госвласти или местного самоуправления. Солнцев отметил, что порядок голосования не учитывает мнение тех жителей, которые не приняли участие в общем опросе.

Он также указывает, что реновацию будет проводить некий фонд, однако документы, на основании которых он будет работать, не утверждены. Неопределенность в вопросах определения фондом подрядчиков провоцирует коррупцию, считает эксперт.

Станислав Солнцев также отметил, что Фонд реновации, являясь некоммерческой организацией, выводится из-под контроля, предусмотренного законом об НКО (предоставление финансовых отчетов в Минюст, предоставление данных о составе руководства и других документов — ред.).

«Бесконтрольность порождает коррупцию», — пояснили в Transparency.

Как отметили в организации, Солнцев уже отправил результаты экспертизы президенту России Владимиру Путину, в Госдуму, Совет Федерации и министерство юстиции.

Напомним, 14 июня Госдума в третьем чтении приняла закон о реновации. Первое чтение законопроекта о реновации жилфонда Москвы прошло 20 апреля. Позже был опубликован предварительный список домов под снос, в который вошли более 4,5 тысячи зданий. Окончательный список будет сформирован после того, как жители этих домов проголосуют за снос (для этого необходимы две трети голосов собственников квартир).

Вера Юрченко