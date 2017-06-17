Новая газета

Китай приостановил набор пилотов с российской лицензией

Общество

Администрация гражданской авиации Китая остановила прием летчиков из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя европейского подразделения рекрутингового агентства Union Aviation. 

По словам представителя агентства, Китай с 16 июня прекратил высылать новые запросы на трудоустройство пилотов с российской лицензией. 

«На тех, кто уже находится в процессе трудоустройства и получил верификацию, эта ситуация никак не скажется», — отметил он.

При этом, на какое время приостановлен прием российских пилотов, не уточняется.

По информации рекрутинговых компаний. в официальной рассылке о прекращении приема заявок китайская сторона сослалась на действия властей России, которые не соответствуют процедурам международного сотрудничества.

Президент Шереметьевского профсоюза Игорь Дельдюжов в беседе с РБК посоветовал российским летчика обратить внимание на Иран, так как своих командиров гражданских лайнеров в Иране нет, только вторые пилоты. 

«Условия там похуже, чем в Китае, но лучше, чем в России. А требования ниже и по знаниям, умениям, и по здоровью», — сказал он.

Ранее, в июне 2017 на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказывал о дефиците российских командиров воздушных судов и заявлял, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5–2 раза выше.

Об этом говорилось и в публикации газеты «Коммерсанта» о «массовом» оттоке российских пилотов в иностранные компании. По данным издания, за последние 2,5 года более 300 КВС и командиров-инструкторов уехали на работу в Китай и Южную Корею из-за более высокой зарплаты и лучших условий работы. Еще 400 человек оформляют документы для отъезда, отмечалось в заметке.

В публикации в частности говорилось, что зарплата пилота в КНР в среднем в четыре раза выше, чем в России, а число обязательных часов налета в месяц меньше (80 в Китае и 90 в России). Кроме того отпуск в Китае длится дольше (как минимум 96 дней в Китае и 70 в России), рассказывал источник газеты. 

Позднее авиакомпания «Аэрофлот» пообещала при устройстве на работу выплачивать по 650 тысяч рублей командирам воздушного судна и по 350 тысяч вторым пилотам. При этом работник, получивший такую выплату, обязан будет отработать в компании не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить часть денежных средств.

Вера Юрченко

Теги:
авиация, китай

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