Китай приостановил набор пилотов с российской лицензией

Администрация гражданской авиации Китая остановила прием летчиков из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя европейского подразделения рекрутингового агентства Union Aviation.

По словам представителя агентства, Китай с 16 июня прекратил высылать новые запросы на трудоустройство пилотов с российской лицензией.

«На тех, кто уже находится в процессе трудоустройства и получил верификацию, эта ситуация никак не скажется», — отметил он.

При этом, на какое время приостановлен прием российских пилотов, не уточняется.

По информации рекрутинговых компаний. в официальной рассылке о прекращении приема заявок китайская сторона сослалась на действия властей России, которые не соответствуют процедурам международного сотрудничества.

Президент Шереметьевского профсоюза Игорь Дельдюжов в беседе с РБК посоветовал российским летчика обратить внимание на Иран, так как своих командиров гражданских лайнеров в Иране нет, только вторые пилоты.

«Условия там похуже, чем в Китае, но лучше, чем в России. А требования ниже и по знаниям, умениям, и по здоровью», — сказал он.

Ранее, в июне 2017 на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказывал о дефиците российских командиров воздушных судов и заявлял, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5–2 раза выше.

Об этом говорилось и в публикации газеты «Коммерсанта» о «массовом» оттоке российских пилотов в иностранные компании. По данным издания, за последние 2,5 года более 300 КВС и командиров-инструкторов уехали на работу в Китай и Южную Корею из-за более высокой зарплаты и лучших условий работы. Еще 400 человек оформляют документы для отъезда, отмечалось в заметке.

В публикации в частности говорилось, что зарплата пилота в КНР в среднем в четыре раза выше, чем в России, а число обязательных часов налета в месяц меньше (80 в Китае и 90 в России). Кроме того отпуск в Китае длится дольше (как минимум 96 дней в Китае и 70 в России), рассказывал источник газеты.

Позднее авиакомпания «Аэрофлот» пообещала при устройстве на работу выплачивать по 650 тысяч рублей командирам воздушного судна и по 350 тысяч вторым пилотам. При этом работник, получивший такую выплату, обязан будет отработать в компании не менее двух лет, а в случае досрочного расторжения трудового договора возместить часть денежных средств.

Вера Юрченко