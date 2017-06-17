Умер депутат Госдумы Олег Грищенко

Депутат Государственной думы от «Единой России» Олег Грищенко умер после продолжительной болезни в возрасте 50 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление по связям с общественностью нижней палаты парламента.

Чем именно был болен депутат, не уточняется.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного», —говорится в сообщении пресс-службы.

В 2004 году Олег Грищенко стал депутатом Саратовской областной думы третьего созыва, до этого он работал на Саратовском подшипниковом заводе. С декабря 2005 года исполнял обязанности мэра города, а в марте 2006 года был избран депутатом городской думы и главой Саратова, в 2011 году переизбран на эту должность.

По итогам выборов в 2016 году стал депутатом Госдумы, работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Вера Юрченко