Глава свердловского «Яблока» вышел из партии из-за выдвижения Ройзмана в губернаторы

Председатель свердловского отделения «Яблока» Юрий Переверзев покинул партию из-за выдвижения Евгения Ройзмана в губернаторы.

«Предполагаю, что на Переверзева было оказано давление в той или иной форме – шантажа ли, подкупа, обязательств того или иного вида… Кворум не состоялся, поэтому конференция лишена полномочий, и выдвижение состоится на федеральном Бюро. В любом случае утверждение кандидатуры Ройзмана должно было состояться там, но теперь на Бюро пройдет и выдвижение», — передает пресс-служба «Яблока» заявление председателя Федерального политкомитета партии Григория Явлинского.

Он также отметил, что Бюро рассмотрит кандидатуру члена партии Сергея Тюрикова, который накануне конференции также заявил о желании принять участие в губернаторских выборах.

Ожидается, что на следующей неделе федеральное Бюро прекратит полномочия руководства регионального отделения и объявит перерегистрацию членов партии. После ее окончания будет избрано новое руководство.

«То, что это может произойти, мы знали с самого начала, но никто и не говорил, что будет легко. Мне очень приятно, что Явлинский снова подтвердил свою репутацию и держит слово», — отметил политик.

«Яблоко» также пообещало организовать в Москве публичный сбор средств на кампанию Ройзмана.

В мае стало известно, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет выдвигаться в губернаторы Свердловской области от партии «Яблока».

Годом ранее в интервью телеканалу «Дождь» он рассказал о своем желании участвовать в выборах, если действующий глава региона также будет среди кандидатов на пост губернатора.

«Если будут губернаторские выборы в 2017-м году, если действующий губернатор пойдет на выборы, то я тоже пойду. Я считаю, что если я пойду, то я выиграю эти выборы. Другое дело — как к этому отнесутся в Москве», — сказал он.