Партия роста может поддержать Путина на президентских выборах в 2018 году

В Партии роста не исключили, что на выборах президента в 2018 году могут поддержать кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя председателя партии Татьяну Марченко.

На данный момент партия выбирает из четырех кандидатур: председателя партии Бориса Титова, его заместителя Оксаны Дмитриевой, бизнесмена Дмитрия Потапенко и интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева. Однако представители партии сообщают, что могут поддержать на выборах действующего президента России.

«Это мы планируем обсудить непосредственно на съезде (17 июня — ред.) и тем дать импульс внутрипартийной дискуссии о тактике партии в президентскую кампанию. Окончательное решение будет принято осенью», — сказала Марченко.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов возглавил партию «Правое дело» в феврале 2016 года. В марте проект сменил название на Партию роста. Своими конкурентами партийное руководство назвало КПРФ, «Яблоко», ПАРНАС и «Гражданскую платформу».

Вера Юрченко