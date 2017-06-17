В центре Львова подожгли отделение «дочки» банка ВТБ

В центре Львова неизвестные подожгли отделении БМ банка — «дочки» российского ВТБ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на национальную полицию.

Как стало известно агентству, злоумышленники разбили окно и забросили в помещение бутылку с неустановленной горючей смесью.

«Никто не пострадал, но помещение сильно обгорело, в результате пожара провис потолок в офисе. В связи с этим полицейские не могли войти в здание», — пишет Интерфакс.

Кроме того, ночью неизвестные разбили окно в еще одном отделении БМ банка по улице Низинная, однако брошенная ими бутылка не загорелась.

В марте президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против «дочек» пяти российских банков сроком на один год. Ограничительные меры коснулись Сбербанка, ОАО VS Bank, Проминвестбанка, ВТБ, ОАО «БМ Банка». Нацбанк Украины запретил им выводить капитал из страны.