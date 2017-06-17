Медведев поручил создать острова в Баренцевом море

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план создания искусственных островов в Кольском заливе Баренцева моря в Мурманской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Предполагается, что по проекту компании ОАО «Новатэк» будут созданы четыре искусственных острова в Кольском заливе Баренцева моря. На этих участках построят морские комплексы для сжиженного природного газа и газового конденсата.

Центр будет в частности заниматься ремонтом и обслуживанием морской техники и оборудования, которое используют для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

В сообщении отмечается, что реализация проекта позволит создать в Арктике около 10 тысяч рабочих мест. Кроме того, это увеличит поступление налогов в бюджет и привлечет в регион дополнительные инвестиции.

За финансирование строительства отвечает «дочка» «Новатэка» — компания «Кольская верфь». Предполагается, что она вложит в проект более 25 миллиардов рублей.

Андрей Дубровский