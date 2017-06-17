Столичные власти объявили итоги голосования по реновации

Мэрия Москвы подвела итоги голосования по программе сноса пятиэтажек в столице. Об этом сообщается на сайте администрации.

В сообщении говорится, что за снос проголосовали жители 4079 домов, против – 276. Еще в 184 доме мнения разделились. Жители голосовали через центры госуслуг и проект «Активный гражданин».

Голосование проводилось с 15 мая по 15 июня. Отмечается, что до 15 июля москвичи еще могут принять решение на общих собраниях собственников.

Накануне РБК сообщало, что по данным на последний день голосования против сноса пятиэтажек в Москве выступили жители 466 домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал лично контролировать выполнение программы реновации. С этим заявлением Собянин выступил после ответа президента России Владимира Путина во время «Прямой линии».

Напомним, 14 июня Госдума в окончательном чтении приняла закон о реновации. В опубликованный предварительный список домов под снос вошли более 4,5 тысячи зданий.

Андрей Дубровский