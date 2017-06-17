Число жертв урагана в Москве увеличилось до 17 человек

Еще один из пострадавших при шквальном ветре в Москве 29 мая скончался в больнице. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 17 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как уточняет агентство, мужчина был госпитализирован после урагана, он находился в тяжелом состоянии и скончался.

По данным департамента здравоохранения Москвы, в больницах до сих пор находятся восемь пострадавших при урагане в Москве. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, отмечают в ведомстве. Всего при урагане пострадали около 200 человек.

Ранее «Росгосстрах» оценил ущерб от урагана в Московском регионе в 25 млн рублей. В том числе в 19 млн рублей — ущерб домам и имуществу клиентов, и в сумму около 6 млн рублей — ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования каско».

Напомним, 29 мая в Москве и области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с.

Позднее стало известно, что многие москвичи не получили уведомления о предстоящем урагане. При этом глава пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович заявлял, что информирование о непогоде было достаточным. После этого власти Москвы пообещали потратить 76 млн рублей на расширение системы экстренного оповещения.

Андрей Дубровский