Еще один боец Росгвардии заявил о нападении на него на митинге 12 июня

Боец Росгвардии Юрий Посаженников подал заявлению в полицию о нападении на него во время протестной акции против коррупции 12 июня на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает «Открытая Россия» со ссылкой на источник в полиции.

По словам собеседника издания, неизвестный ударил Посаженникова по спине во время акции возле здания «Известий». В результате, росгвардеец упал и «повредил левую руку».

В качестве подозреваемого по этому делу сотрудники центра «Э» задержали 29-летнего уроженца Чечни. Задержанного также подозревают в том, что во время акции он бросил в толпу взрывпакет. Он находится под подпиской о невыезде, утверждает источник издания.

Ранее СМИ сообщали, что на бросившего петарду на акции 12 июня в Москве возбудили дело. По данным газеты «Известия», речь идет об уроженце Дагестана 1988 года рождения. Издание уточняет, что у него нет московской регистрации.

Напомним, 12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. В некоторых городах акции не были согласованы с местными властями. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей России на массовых акциях были задержаны более 1 700 человек. Большая часть задержанных приходится на Москву и Петербург.

Андрей Дубровский