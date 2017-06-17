В Киеве арестовали подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова

Голосеевский суд Киева арестовал на два месяца подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила журналистам, что Тарасенко привез киллера к месту убийства Вороненкова.

«Он подозревается в участии организации убийства. Кроме того, он согласно ходатайству, озвученному в суде, был водителем машины, которая привезла киллера на место происшествия. Он должен был также его забрать после совершения преступления», — сказала Максимец.

Адвоката обвиняемого Роман Гайдай считает доказательства прокуратуры недостаточными. По его мнению, они «прямо ни на что не указывают».

Накануне Национальная полиция Украины сообщила о задержании подозреваемых в причастности к убийству уехавшего на Украину бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Напомним, Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева. Его охранник ранил нападавшего. Позднее тот скончался в больнице. На Украине было возбуждено дело по статье «умышленное убийство».

Позже стало известно, что в экс-депутата стрелял гражданин Украины Павел Паршев, который ранее служил в одном из добровольческих украинских батальонов.

В Киеве выдвинули версию, что Паршев был завербован российскими спецслужбами и проходил обучение в российской школе диверсантов. В Кремле подобные утверждения назвали «абсурдом».

В свою очередь, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не исключил, что Киев предоставит российским следователям информации по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы.

Андрей Дубровский