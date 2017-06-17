«Дождь»: журналистов «Первого канала» обязали докладывать о ситуации в регионах в Кремль

Региональные корреспонденты «Первого канала» раз в неделю составляют список наиболее обсуждаемых на местах тем. Собранная информация отправляется в администрацию президента. Об этом телеканалу «Дождь» рассказали бывший и нынешний сотрудники «Первого канала».

Отчеты в администрацию корреспонденты называют «рейтингом народных тем». Каждую неделю они должны составить список из трех-пяти явлений, которые больше всего обсуждаются в местном сообществе.

Собеседники «Дождя» утверждают, что каждый вторник или среду журналисты отправляют отчеты начальнику корреспондентской сети «Первого канала» Тимуру Твалтвадзе, который, в свою очередь, отправляет информацию в Кремль. По словам корреспондентов, Твалтвадзе ранее якобы даже рассказывал им, что их отчеты ложатся на стол спикера Госдумы и бывшего первого заместителя администрации президента Вячеслава Володина.

Источники телеканала не знают, сколько времени существует такая практика. По их словам, они занимались этим с момента трудоустройства на «Первый канал», а до них отчеты также писали их предшественники.

«Мы их глаза: они через нас должны видеть, что реально думают люди. Не то, что мы в сюжетах показываем, а что на самом деле. Большой брат следит за тобой. Глазами „Первого канала“», — рассказал собеседник «Дождя».

В отчетах никакой цензуры нет, утверждают собеседники. «Пишешь абсолютно честно: если всем в городе на этой неделе кажется, что „Путин дурак, а власти озверели“, то так и пишешь. Иногда люди говорят, что готовы поднять власть на вилы. Так было, когда курс скакнул. Первая половина 2015 года», — вспоминает собеседник.

По его словам, корреспонденты «Первого канала» в своих отчетах пытаются максимально подробно описывать феномены общественного мнения: цитируют подслушанные разговоры, упоминают слухи, копируют комментарии с новостных сайтов, пересказывают оценки знакомых сотрудников полиции и ФСБ, пояснил другой собеседник «Дождя».

«Дождь» отправил на «Первый канал» запрос на основе собранной информации, но ответ редакция пока не получила.

Андрей Дубровский