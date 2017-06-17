В мэрии Москвы выбрали подрядчика для подготовки проекта программы реновации

Победителем тендера на разработку предложений по программе сноса пятиэтажек в Москве стал Научно-проектный центр «Развитие города». Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Центр «Развитие города» предложил выполнить работы за 47,4 млн руб, в то время как максимальная цена контракта оценивается в 49,9 млн руб.

Вторым претендентом на получение тендера была фирма «Регул», которая просила 34,9 млн руб.

Победитель тендера разработает проект программы и ее аналитическое сопровождение. В течение 110 дней с момента подписания контракта, подрядчик должен будет обработать информацию о территориях города, которых коснется программа реновации. Центр систематизирует сведения о домах и окружающей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре.

Ранее в субботу мэрия Москвы подвела итоги голосования по программе сноса пятиэтажек в столице. Согласно данным столичных властей, за снос проголосовали жители 4079 домов, против – 276. Еще в 184 доме мнения разделились. Жители голосовали через центры госуслуг и проект «Активный гражданин».

При этом РБК накануне сообщало, что по данным на последний день голосования против сноса пятиэтажек в Москве выступили жители 466 домов.

Напомним, 14 июня Госдума в окончательном чтении приняла закон о реновации. В опубликованный предварительный список домов под снос вошли более 4,5 тысячи зданий.

Андрей Дубровский