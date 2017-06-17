Полиция задержала девушку, встречавшую освободившихся после ареста участников акции 12 июня

В Санкт-Петербурге полицейские задержали активистку «Группы помощи задержанным» Анну Макарову. Она встречала возле изолятора временного содержания (ИВС) на Захарьевской улице освободившихся после ареста участников протестной акции против коррупции 12 июня. Об этом в своем твиттере сообщил координатор «Открытой России» в Петербурге Андрей Пивоваров.

По данным информационного ресурса «ОВД-Инфо», Макарову отвезли в отделение полиции № 78. Ее обвинили в переходе дороги в неположенном месте. По словам активистки, полиция планирует задерживать всех, кто собрался у изолятора на Захарьевской.

В беседе с «Новой газетой» Андрей Пивоваров рассказал, что сегодня встретить освободившихся после ареста к изолятору пришли около 40 человек.

«Полиция знала, что мы сегодня будем там встречать ребят, подходили к нам, говорили убрать плакаты и в итоге задержали девушку якобы за то, что она перешла дорогу в неположенном месте», – сказал он.

Пивоваров уточнил, что сегодня на свободу вышли участники акции 12 июня, получившие пять суток ареста.

«Было очень приятно, ребят пришли поддержать, им дарили цветы», добавил Пивоваров.

Напомним, 12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. В некоторых городах акции не были согласованы с местными властями. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей России на массовых акциях были задержаны 1 721 человек. Большая часть задержанных приходится на Москву и Петербург.

Андрей Дубровский