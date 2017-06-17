Бывшего главу объединения болельщиков России не пустили на Кубок конфедераций

Бывшему руководителю Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александру Шпрыгину отказали в получении паспорта болельщика (FAN ID), без которого он не сможет попасть на игры турнира. Об этом он написал в твиттере.

Как отмечает издание «Р-Спорт», паспорт болельщика (FAN ID) – пластиковая карточка с указанием фамилии и имени, а также изображением фотографии ее обладателя – основной инструмент идентификации болельщиков. Эта система призвана в том числе обеспечивать безопасность турниров и быстрый проход на стадионы.

Напомним, в июле 2016 года Россия подписала конвенцию Совета Европы по безопасности футбольных матчей. Конвенция обязывает наказывать провоцирующих беспорядки фанатов. Она также предписывает запрет на посещение стадиона, наложение санкций на фанатов в тех странах, где они учинили беспорядки, или там, где они проживают.

Летом 2016 года, пишет «Р-Спорт», после первого матча сборной России на чемпиона Европы против англичан в Марселе российские болельщики прорвали оцепление стюардов и проникли в сектор с английскими фанатами. Из-за этого УЕФА наказал российскую сборную дисквалификацией до конца турнира. Шпрыгин тогда задержала полиция, его выдворили из Франции. Спустя несколько дней он вернулся на Евро-2016, его снова задержала полиция, он опять был выслан в Москву.

В сентябре, как отмечает издание, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что Шпрыгин дискредитировал себя во время чемпионата Европы и ВОБ будет исключено из состава союза, а его руководство должно уйти в отставку. Несколько дней спустя Шпрыгин заявил, что все сотрудники ВОБ ушли в отпуск.