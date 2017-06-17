В центре Москвы несколько человек задержали за одиночные пикеты

На Пушкинской площади полиция задержала активиста, выступающего в поддержку арестованного преподавателя математики Дмитрия Богатова. Об этом в своем твиттере сообщил блогер Денис Стяжкин.

Активист держал в руках плакат с изображением математика Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к массовым беспорядкам и оправдании терроризма.

Как отмечает «ОВД-Инфо», задержанного ведут в отдел полиции «Тверское».

Информационный ресурс также сообщает о задержании активистки Милены Хуторянской возле здания Государственной думы из-за одиночного пикета. Как отмечает «ОВД-Инфо», ее пешком ведут также в ОВД «Тверское». О задержании еще одного активиста у здания Госдумы сообщается в твиттере «Протестная Москва». В сообщении говорится, что в руках у задержанного был плакат с надписью «При сильных президентах так не бывает». Его тоже сопроводили в ОВД «Тверское».

Напомним, 12 июня в России прошли антикоррупционные митинги. В некоторых городах акции не были согласованы с местными властями. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей России на массовых акциях были задержаны 1 721 человек. Большая часть задержанных приходится на Москву и Петербург.

Андрей Дубровский