Сборная России по футболу обыграла Новую Зеландию в стартовом матче Кубка конфедераций

Сборная России по футболу победила команду Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций, который проходил в Санкт-Петербурге. Хозяева турнира провели в ворота соперника два гола, сообщает Интерфакс.

На 31-й минуте Денис Глушаков перекинул через вратаря Новой Зеландии мяч. Защитник сборной противника Майкл Боксолл попытался догнать мяч, но в результате сам затолкал его в ворота.

На 69-й минуте ворота гостей поразил Федор Смолов, получив передачу справа от Александра Самедова. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В итоге российская команда возглавила группу А, набрав 3 очка. В воскресенье Португалия и Мексика проведут матч в этой группе в Казани. В группе В сыграют сборные Германии, Чили и Австралии, а также чемпион Африки, который определится в феврале. Сборная России же проведет следующий матч 21 июня в Москве против команды Португалии.

Матчи Кубка Конфедераций-2017 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Андрей Дубровский