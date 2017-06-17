Украина попросила Россию экстрадировать замеченного на акции 12 июня в Москве экс-главу киевского «Беркута»

Генпрокуратура Украины обратилась к России с просьбой экстрадировать бывшего командира киевского «Беркута» Сергея Кусюка. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Горбатюк отметил, что Кусюк объявлен в розыск на Украине, и страна просит Россию задержать и экстрадировать Кусюка. По словам представителя Генпрокуратуры, пока ответа из Москвы в Киеве не получали. Слова Горбатюка приводит украинское издание «Униан»:

«В отношении бывшего командира полка киевского "Беркута" есть целый ряд уголовных производств. Если брать в целом, ему сообщено о подозрении по семи уголовным производствам. Первый эпизод еще в 2010 году — задержание и применение насилия во время событий так называемой выставки "Волынская резня", также это события 25 ноября, события 30 ноября. Это и события организации по избиению и задержанию "автомайдановцев", и непосредственно события 18-20 февраля», — сказал представитель Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что среди разгонявших участников протестной акции против коррупции 12 июня на Тверской улице якобы оказался бывший глава киевского «Беркута» Сергей Кусюк. Украинские СМИ заметили его на фотографиях, опубликованных телеканалом «Дождь», сообщает «Еспресо».

По данным СМИ, человек, одетый в форму российских сотрудников ОМОН, ранее неоднократно командовал силовыми разгонами мирных акций в Киеве. Он же руководил жестким разгоном Майдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. Позднее, после падения режима Януковича, он уехал в Крым, утверждается в публикации «Еспресо».

Андрей Дубровский