Собянин объявил международный конкурс на проекты реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил международный конкурс по разработке кварталов реновации. Об этом он сообщил в своем твиттере.
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По его словам, задачей московских властей является не просто построить новые дома, а «создать качественную и привлекательную городскую среду».
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Ранее всемирно известное архитектурное бюро Zaha Hadid заявило о планах подать заявку на участие в программе реновации.
«Для нас это очень захватывающий проект», — заявил директор компании Христос Пассас.
Ранее в субботу мэрия Москвы подвела итоги голосования по программе сноса пятиэтажек в столице. Согласно данным столичных властей, за снос проголосовали жители 4079 домов, против – 276. Еще в 184 доме мнения разделились.
Вера Юрченко