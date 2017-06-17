Собянин объявил международный конкурс на проекты реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил международный конкурс по разработке кварталов реновации. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По его словам, задачей московских властей является не просто построить новые дома, а «создать качественную и привлекательную городскую среду».

Ранее всемирно известное архитектурное бюро Zaha Hadid заявило о планах подать заявку на участие в программе реновации.

«Для нас это очень захватывающий проект», — заявил директор компании Христос Пассас.

Ранее в субботу мэрия Москвы подвела итоги голосования по программе сноса пятиэтажек в столице. Согласно данным столичных властей, за снос проголосовали жители 4079 домов, против – 276. Еще в 184 доме мнения разделились.

Вера Юрченко