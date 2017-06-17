Содержание под стражей волгоградского правозащитника Нагавкина продлили на два месяца

16 июня Черемушкинский районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Нагавкина на два месяца, до 16 августа. На суде присутствовал руководитель Движения «За права человека» Лев Пономарёв, который дал за Игоря Нагавкина личное поручительство. Также было представлено личное поручительство от главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.

Как рассказал «Новой газете» адвокат Валерий Шухардин, в Москве, в СИЗО «Водник» Нагавкин находится уже два с половиной месяца — с начала апреля, он был этапирован потому, что уголовное дело против него было объединено с другим, расследование которого ведется в Москве. При этом, следователь долгое время делал вид, что вообще не знает, о том, что Нагавкин прибыл в «Водник». Никаких следственных действий с ним за это время не проводилось.

Напомним, волгоградский правозащитник Игорь Нагавкин находится под стражей уже более 8 месяцев — он был задержан 29 сентября и впоследствии арестован Дзержинским судом г. Волгограда, о чем «Новая газета» писала ранее. Ему инкриминируют покушение на кражу. Коллеги Нагавкина, в частности, правозащитник Лев Пономарёв уверены, что преследование Нагавкина — месть за его правозащитную деятельность.

Александра Букварева