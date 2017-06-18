Три человека погибли при взрыве в столице Колумбии

Жертвами взрыва в популярном торговом центре «Андино» в столице Колумбии Боготе стали три человека, сообщил в твиттере мэр города Энрике Пеньялоса.

«Я с сожалением сообщаю, что в результате взрыва бомбы в Andino погибли три женщины. Еще одна в тяжелом состоянии, но ее жизнь вне опасности», — написал он.

#BogotaEstoyContigo



Terrorist attack leaves 3 deaths and several injured people. A bomb was located in a woman's bathroom in a crowded mall pic.twitter.com/qK27H0aTq8 — Valentina (@darrencurIs) June 18, 2017

Погибла 23-летняя гражданка Франции, а также две женщины, 27 лет и 31 года. Их национальность пока не разглашается. Известно, что одна из них работала волонтером в школе. Еще 11 человек были ранены.

Колумбийская газета El Tiempo сообщает, что взрыв произошел в туалете на втором этаже, в торговом центре находилось порядка 500 человек. На месте происшествия работают отряды саперов и спасателей.

Мэр назвал произошедшее терактом и выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших. «Испытываю боль от подлого террористического нападения в торговом центре Andino», — написал глава города.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос также осудил произошедшее и поручил провести тщательное расследование главе национальной полиции генералу Хорхе Ньето. На место происшествия прибыл генеральный секретарь администрации президента Колумбии Альфонсо Прада.

Пресс-атташе посольства России в Колумбии Денис Хромов сообщил ТАСС, что сведений о пострадавших в теракте в Боготе россиянах не поступало. «Держим ситуацию на контроле»,— отметил он.

Колумбийская повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО) осудила теракт в торговом центре в Боготе и просит не делать поспешных выводов.

Пользователи социальных сетей запустили хэштег в поддержку жертв и пострадавших в результате атаке в Andino — #BogotáEstoyContigo («Богота, я с тобой»).