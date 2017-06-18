В Москве в ДТП пострадали трое полицейских

Минувшей ночью в центре Москвы в ДТП пострадали трое полицейских, сообщает пресс-служба ГУВД по Москве.

Около трех часов ночи полицейские заметили «Мерседес», водитель которого «грубо нарушал ПДД». Требование полиции остановиться он проигнорировал, тогда полицейский патруль стал преследовать автомобиль. На Новослободской улице водитель «Мерседеса» не справился с управлением и въехал в патрульную машину.

В результате ДТП пострадали трое сотрудников полиции и пассажир «Мерседеса». На нарушителя составили три протокола: о невыполнении требования пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, об отсутствии обязательного страхования и водительских прав.

В настоящее время решается вопрос о составления протокола по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции). Проводится доследственная проверка.