Арестованного после акции 12 июня в Москве держали в «камере для пыток» в Мосгорсуде

Арестованного после столичной акции 12 июня Ореста Черчесова несколько часов держали в помещении, похожем на пыточную. В это время суд в его отсутствии вынес решение о законности ареста на десять суток. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал адвокат Эдуард Рудык.

По его словам, в пятницу, 16 июня, сотрудники ОВД «Рязанский» забрали Черчесова из спецприемника под расписку. Это было в 10:30. Вернули его только вечером. Где все это время находился арестованный, не было известно.

На следующий день было назначено судебное заседание. Оно началось в 12:10. Черчесова привезли к зданию Мосгорсуда только в 12:25, и до 17:00 держали в конвойном помещении, ничего не объяснив.

Впоследствиии Черчесов описал своему защитнику это помещение как пыточную. О нем ранее сообщала «Медиазона» в материале «под названием «Властелин колец». По данным издания, к стене в таких помещениях прикреплено несколько колец, к ним пристегивают человека и избивают его или оставляют в таком положении на весь день. При этом формально помещение предназначено для ознакомления с материалами дел.

«Новая газета» также сообщала о случаях избиения в конвойных комнатах.

«Медиазона» опубликовала фото арестованного, пристегнутого к кольцу в стене. Пресс-служба Мосгорсуда назвала это фото постановочным, а сообщения о пытках в здании суда — не соответствующими действительности.

При этом в Мосгорсуде подтвердили, что кольца в стене помещения для ознакомления с делами подсудимых действительно есть. Как пояснили в пресс-службе, они нужны «исключительно для обеспечения безопасности сотрудников суда».

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Произошедшее в Мосгорсуде Рудык назвал местью полицейских. Рудык также отметил, что судья Татьяна Хомякова вынесла решение «за две минуты». не разобравшись в деле. По его словам, это происходит не впервые.

Защитник также рассказал, что в ОВД «Рязанский» Черчесова оставили на ночь в камере, поскольку он отказался подписывать протокол и настаивал, что задержание было незаконным. При задержании, по словам адвоката, его подзащитного били.

Ранее суд арестовал Черчесова на 10 суток по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

12 июня на несанкционированной акции протеста против коррупции в России задержали, по данным «ОВД-Инфо», 1 721 человека. Из них более 800 человек были задержаны в Москве.