В США задержали подозреваемых в убийстве российского школьника

Полиция задержала трех подозреваемых в причастности к убийству 18-летнего россиянина Артема Зиберова, а также 17-летнего Шади Ади Наджара в штате Мэриленд, сообщает The Washinghton Post. Ожидается, что подозреваемые представят свои первые показания в суде в понедельник, 19 июня.

Ими оказались 25-летний Хосе Каналес-Яньес, 24-летний Эдгара Гарсия-Гаона и его 19-летний брат Роджер. Все трое проживали в округе Монтгормери, где было совершено убийство.

В полиции считают, что школьник из России стал случайной жертвой преступления, целью троицы был его 17-летний друг Шади Наджар.

По версии следствия, известный наркоторговец Гарсия-Гаона узнал, что Наджар причастен к орграблению его подруги и решил отомстить.

Девушка заявила об ограблении после того, как, предположительно, пыталась продать наркотики Наджару. По ее словам, водитель Honda Civic отнял у нее наркотики вместе с личными вещами. Такая машина была у Наджара. И именно в ней он был убит вместе с Зиберовым.

По предварительным данным следствия, трое местных жителей назначили подросткам встречу в темном переулке, а затем из машины расстреляли их автомобиль. Всего прозвучало не менее 30 выстрелов, десять из них достались школьнику из России. Наджар получил четыре ранения, ставших смертельными.

Родители рассказали, что Наджар намеревался продать билет на выпускной бал Роджеру Гарсии. Однако Гарсия на допросе заявил, что вообще не был знаком с убитыми. После расстрела нападавшие с неизвестной пока целью украли телефон Наджары.

Зиберов и Наджар были застрелены в автомобиле Honda Civic вечером 5 июня, накануне окончания средней школы.

18-летний Артем Зиберов, проживал в городе Джермантаун в Мэриленде вместе с матерью и отчимом. Портреты убитых висели на доске почета в местной школе. Друзья и родственники описывали подростков как умных и приятных.