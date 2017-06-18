Военные США сообщили о гибели части моряков эсминца «Фицжеральд»

При столкновении американского эсминца «Фицжеральд» с контейнеровозом погибли семь моряков, сообщили CNN источники в командовании ВМС США.

Ранее моряки числились пропавшими без вести. Их тела обнаружили в ходе поисково-спасательных работ в одном из отсеков эсминца, подтопленного после столкновения.

Официальные представители ВМС США подтвердили, что в результате столкновения эсминца с контейнеровозом погибли моряки, но отказались на данном этапе уточнять число жертв.

Командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Аукоин выразил «глубочайшие соболезнования семьям погибших членов экипажа». Он также заявил, что команда эсминца совершила «героические действия для поддержания корабля на плаву».

Вместе с тем Аукоин отметил, что пока неясно, мог ли экипаж судна предвидеть и предотвратить столкновение. Вице-адмирал пообещал лично следить за ходом расследования.

Эсминец столкнулся с контейнеровозом, который шел под флагом Филиппин, ранним утром 17 июня у японских берегов к юго-западу полуострова Идзу в Японии. В результате аварии были ранены три человека, в том числе капитан эсминца. Сам «Фицжеральд» получил значительные повреждения корпуса.

Повреждения контейнеровоза оказались менее значительными, Он благополучно прибыл в один из японских портов. Никто из членов его экипажа не пострадал. Причины столкновения выясняются.