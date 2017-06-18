Судья признал свою ошибку в бое с российским боксером Ковалевым

Судья Тони Уикс признался, что совершил ошибку, досрочно прекратив поединок российского боксера Сергея Ковалева против американца Андре Уорда. Они сражались за за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO.

«Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся — я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой», — написал судья в твиттере.

Бой был прекращен в восьмом раунде после того, как Ковалев пропустил удар в пах и еще несколько ударов. Ковалеву было засчитано поражение техническим нокаутом. После боя боксер из России заявил, что не понял этого решения судьи.

Как отмечает в своем блоге Sports.ru, при таких ударах Уорд должен быть дисквалифицирован за нарушение правил.

Позднее из опубликованных журналистами судейских записей боя стало известно, что на момент остановки поединка американец вел на карточках двух судей из трех с минимальным преимуществом.

Промоутер Ковалева Кэти Дува уже заявила, что команда россиянина подаст протест на результат второго боя.

«Мы подадим протест в понедельник [19 июня], мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор», — цитирует РИА Новости ее слова.

Матч-реванш между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом прошел в американском Лас-Вегасе.

В прошлом году Ковалев уже проигрывал Уорду поединок за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO.

Тогда американец был признан победившим по очкам. При этом Ковалев нанес больше точных ударов, а в одном из раундов отправил соперника в нокдаун.