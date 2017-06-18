В ходе гей-парада в Киеве пострадали двое полицейских

В Киеве во время гей-парада пострадали двое полицейских. Они задерживали шестерых противников ЛГБТ-шествия. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

«За помощью обратилось двое полицейских, но это небольшие царапины, без госпитализации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Шесть человек, пытавшихся прорвать оцепление полиции, были задержаны уже после акции в парке Шевченко, откуда ранее стартовало шествие. Их доставили в отдел полиции.

РИА Новости Украина сообщает, что противники марша сожгли флаг ЛГБТ-сообщества под крики «Слава Украине» и «Украина прежде всего».

Днем ранее неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения и оставили на нем угрозы тем, кто собирался участвовать в «Марше равенства» в Киеве.

Накануне запрещенная в России экстремистская организация «Правый сектор» анонсировала альтернативное шествие. Оно должно было состояться одновременно с маршем ЛГБТ-активистов. Однако националисты подчеркнули, что не будут «нападать на каких-то участников».

Марш равенства» в Киеве проходит 18 июня с 2013 года, с 2015 года — ежегодно. В июне 2016-го на аналогичном мероприятии полицией были задержаны десятки противников акции. Тогда националисты угрожали физической расправой членам ЛГБТ-сообщества.