В Португалии в лесных пожарах погибли 58 человек

В Португалии в результате крупнейшего лесного пожара погибли десятки людей. К этому моменту известно о 58 жертвах, сообщает Publico.

Пожар возник в субботу днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди к северо-востоку от Лиссабона. Большинство людей оказались в огненной ловушке на автомобильной дороге при попытке эвакуироваться в безопасные районы.

В борьбе с огнем задействованы почти 680 человек. но до сих пор его не удается взять под контроль. Тушение пожара осложняют высокая температура воздуха и ветер.

Страны ЕС направляют в Португалию пожарные самолеты. Председатель правительства Испании Мариано Рахой отметил, что «потрясен трагическими событиями» в Португалии.