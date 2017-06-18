В Португалии в лесных пожарах погибли 58 человек
В Португалии в результате крупнейшего лесного пожара погибли десятки людей. К этому моменту известно о 58 жертвах, сообщает Publico.
Пожар возник в субботу днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди к северо-востоку от Лиссабона. Большинство людей оказались в огненной ловушке на автомобильной дороге при попытке эвакуироваться в безопасные районы.
В борьбе с огнем задействованы почти 680 человек. но до сих пор его не удается взять под контроль. Тушение пожара осложняют высокая температура воздуха и ветер.
Страны ЕС направляют в Португалию пожарные самолеты. Председатель правительства Испании Мариано Рахой отметил, что «потрясен трагическими событиями» в Португалии.
Sobrecogido por la tragedia de PedrÃ³gÃ£o Grande. El pueblo portuguÃ©s cuenta con nuestra solidaridad, apoyo y cariÃ±o, @antoniocostapm. MR— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) June 18, 2017