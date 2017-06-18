Путин не услышал ничего «революционного» в ходе «прямой линии»

Президент России Владимир Путин в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ заявил, что в ходе «прямой линии узнал что-то новое, но «революционных открытий» для него не было.

«Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми. Но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, я, пожалуй, не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь», — сказал глава государства.

Он отметил, что «подчас очень сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой, но это совершенно не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах совсем не работают».

По его словам, у огромного количества людей получается решать свои вопросы на региональном и муниципальном уровне.

«Поэтому я уж не сказал бы, что все только в ручном управлении, в ручном режиме делается, хотя мы видим иногда и вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента», — заявил президент.

В среду, 14 июня, состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. В ходе нее онкобольная Дарья Старикова пожаловалась президенту на плохое медобслуживание в Апатитах Мурманской области. В тот же день Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело о халатности.

Кроме этого, Генпрокуратура России начала проверку сообщений от жителей Приморского края, Иркутской и Московской областей, пожаловавшихся на проблемы экологии.

Генпрокурор Юрий Чайка поручил проверить сведения о невыплате компенсаций жителям Ставрополья, пострадавших от наводнения.