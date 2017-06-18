Родители погибшего в Балашихе мальчика рассказали об угрозах свидетелям ДТП

Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова после встречи с родителями погибшего в ДТП в Балашихе мальчика сообщила об угрозах, которые получили свидетели аварии.

«Виновная сторона вела себя достаточно, с их слов [семьи], неординарно. Попытки извинения выражались в том, что им был сделан почтовый перевод.

Интерпретировать это можно по-разному, особенно с человеческой точки зрения. Те свидетели, которые видели момент происшествия, говорят о том, что тоже были в их адрес определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило», — цитирует ее РИА Новости.

Семенова пообещала держать на контроле ситуацию с расследованием гибели ребенка. В беседе с РБК омбудсмен рассказала, что целью ее визита было «понять, как воспитывался ребенок». Состояние семьи она оценила как «тяжелое, но стабильное».

При этом Семенова отметила, что не заметила пагубных привычек у родителей и близких погибшего ребенка, добавив, что мальчик воспитывался «в хороших условиях».

Омбудсмен также выразила недоумение, как в крови ребенка по результатам генетической экспертизы обнаружился алкоголь. Про ее словам, это первыый подобный случай.

ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная 31-летняя жительница сбила шестилетнего ребенка. Он скончался на месте. Сразу после аварии она заявила, что ребенок был пьян.

После того, как была сделана экспертиза, инцидент оказался в центре скандала. Она показала, что в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым 295 граммам водки или 2,5 литрам пива.

Сенатор Елена Мизулина назвала абсурдной ситуацию с обвинением погибшего ребенка в пьянстве и предположила, что сотрудники полиции могли сфальсифицировать материалы уголовного дела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту экспертного заключения о «сильном опьянении» ребенка.