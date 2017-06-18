В воскресенье, 18 июня, вступил в силу закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, сообщает «Парламентская газета».

Встречи депутатов с избирателями могут проходить либо в специально отведенных местах и во дворах домов, либо в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания.

Во втором случае о встречи депутата с избирателями нужно подавать уведомление не ранее чем десять дней и не позднее пяти дней до них. Ранее такого согласования не требовалось.

За воспрепятствование проведению встречи депутатов с гражданами будет введена административная ответственность.

Президент Владимир Путин подписал закон 7 июня. Законопроект внесла в Госдуму в феврале депутат «Единой России» Ирина Белых.

Как сообщал РБК, со ссылкой на близкий к руководству Госдумы источник, законопроект согласован с Кремлем.