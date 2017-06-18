«Роснефть» открыла первое месторождение нефти в Арктике

«Роснефть» объявила, что ей удалось открыть первое месторождение нефти на шельфе Восточной Арктики. Как говорится в сообщении компании, месторождение было обнаружено при бурении поисковой скважины «Центрально-Ольгинская-1» на шельфе Хатангского залива.

«Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ», — говорится на сайте «Роснефти».

В компании подчеркнули, что «полученный результат бурения на Хатангском лицензионном участке позволяет компании “Роснефть” считаться первооткрывателем месторождений на шельфе Восточной Арктики».

Запасы обнаруженного месторождения уточняются.

«Роснефть» получила лицензию на разработку Хатангского участка в ноябре 2015 года. Бурение первой на участке поисковой скважины «Центрально-Ольгинская-1» началось в апреле 2017 года.

Старт бурению скважины дал президент Владимир Путин во время телемоста. Глава компании Игорь Сечин докладывал главе государства, что подготовка к бурению была проведена в рекордные сроки.