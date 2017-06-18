Путин назначил главой ГИБДД Михаила Черникова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора полиции Михаила Черникова начальником Госавтоинспекции. Документ опубликован 18 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Тем же указом Путин уволил сразу нескольких руководителей управлений Следственного комитета, МВД и ФСИН. Среди них — начальник управления СК по Ленинградской области, глава ФСИН по Подмосковью и Западно-Сибирский транспортный прокурор.

Ранее СМИ сообщали, что кандидатура Черникова рассматривается на пост главы ГИБДД. На тот момент он являлся главой управления МВД России по Хабаровскому краю. Там эту информацию не подтвердили, сообщал Интерфакс.

До этого Черников работал заместителем начальника МВД по Ставропольскому краю, а также руководил Управлением ГИБДД Красноярского края.

Ранее занимавший пост главы ГИБДД Виктор Нилов был уволен в марте, по данным Интерфакса, из-за возраста.