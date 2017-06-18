Во Львове внедорожник въехал в толпу людей

В центре Львова внедорожник Land Cruiser въехал в толпу людей. В результате одна женщина погибла и еще одна пострадала, сообщает сайт украинского телеканала «24 канал».

Инцидент произошел на Соборной площади, у костела Андрея Первозванного. Машина снесла несколько столбиков ограждения и перевернулась. В это время в храме как раз закончилась служба.

Причина аварии пока не известна. Свидетели рассказали, что водитель выглядел трезвым. Сам он заявил, что с его автомобилем что-то случилось и он не справился с управлением.

«В 11:00 он с женой вышел из церкви и сел за руль. По неизвестным ему причинам авто увеличило скорость, он не справился с управлением, проехал 15 метров по тротуару и совершил наезд на людей», — сообщила пресс-секретарь главного управления полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Она добавила, что на место сразу прибыла полиция и спасатели. Они отключили аккумуляторные батареи автомобиля, чтобы избежать возгорания.