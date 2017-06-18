«Парнас» выдвинул собирающегося пойти от «Яблока» Ройзмана кандидатом в губернаторы

Свердловское отделение партии «Парнас» выдвинуло Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы области, при этом сам Ройзман собирается идти на выборы от «Яблока».

Как пояснил член «Парнаса» Максим Верников, Ройзмана выдвинули от этой партии из-за опасений, что у него могут возникнуть сложности с выдвижением от «Яблока».

Накануне сорвалась конференция «Яблока», на которой Ройзмана должны были выдвинуть кандидатом в губернаторы. Тогда председатель отделения Юрий Переверзев объявил о выходе из партии.

По словам Верникова, если сорвется выдвижение от «Яблока», то Ройзман пойдет на выборы от «Парнаса», если нет, то от «Яблока», а у «Парнаса» не будет своего кандидата на выборах.

Сам Ройзман в интервью «Эху Москвы» вновь подтвердил ранее озвученное им намерение идти на выборы от «Яблока». «Я очень благодарен всем, но с “Яблоком” все-таки мы сейчас попробуем все сделать до конца», — сказал он. Он добавил, что предпочел бы пойти на выборы самовыдвиженцем, однако в силу обстоятельств в регионе нет такой возможности.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября, в единый день голосования. Действующий губернатор Евгений Куйвашев в апреле подал в отставку и был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

Евгений Ройзман родился в Свердловске. С 2013 года возглавляет Екатеринбург, и одновременно является основателем фонда «Город без наркотиков». В 2003–2007 годах он был депутатом Госдумы.