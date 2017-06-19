В Лондоне фургон наехал на толпу людей

После наезда фургона на толпу людей у мечети на севере Лондона, в результате которого пострадали не менее 10 человек, из машины выскочил вооруженный ножом мужчина, сообщил местный ресурс LBC

There are reports a van has driven into a crowd of people in Finsbury Park, north #London. — LBC Breaking (@lbcbreaking) June 18, 2017

По информации Evening Standart, неизвестный ранил одного человека. Машина, предположительно, была взята в аренду в Уэльсе.

Сообщается, что задержан мужчин, однако не уточняется, является ли он водителем фургона.

По информации Sky News, внутри автомобиля находились три человека, одного из которых задержали, двум удалось сбежать.

Инцидент произошел в 2:00 по местному времени в районе улицы Сэвен Систерс на севере Лондона.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также выразила соболезнования пострадавшим.

​«Это ужасный инцидент», — написала Мэй, добавив, что «все ее мысли» сейчас «рядом с теми», кто пострадал, их близкими, а также аварийными службами, которые в данный момент работают на месте.

Максим Прошкин