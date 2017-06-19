Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру после найденных финансовых нарушений в Минобрнауки

Счетная палата обратилось в Генпрокуратуру России после того, как выявила недостоверность в финансовом отчете Минобрнауки, пишет РБК.

По информации издания, в Счетной палате считают, что министерство некорректно распределило субсидии между регионами на сумму 2,4 млрд рублей, а также неправомерно истратило 2,2 млрд рублей.

Как пишет РБК, Минобрнауки не указало в отчетности об одном участке земли и 39 патентах, министерство выдало «Псковскому государственному университету 240 млн рублей, на которые тот купил у Кабардино-Балкарии некий объект незавершенного строительства и землю».

«По пяти госконтрактам на 49,2 млн рубдей, которые заключило Минобрнауки, Счетная палата обнаружила конфликт интересов: победивший в тендерах "Центр развития науки" возглавляла бывший начальник правового департамента ведомства Марина Лукашевич», — говорится в публикации издания.

Кроме того, Минобрнауки выделило деньги на уполномоченного по правам студентов в России Московскому авиационному институту, хотя в штатном расписании министерства, как обратила внимание Счетная палата, нет такой должности, а в уставе МАИ не закреплен такой вид деятельности.

Помимо Генпрокуратуры контрольное ведомство направило обращения в Федеральную антимонопольную службу и Министерство финансов.

Максим Прошкин