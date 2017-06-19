Скотленд-Ярд сообщил о гибели одного человека после наезда фургона в толпу

В результате наезда фургона на толпу людей один человек погиб, восемь госпитализированы, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

По информации полиции, «представители общественности на месте происшествия» задержали 48-летнего водителя, а затем передали сотрудникам правоохранительных органов. Для оценки психического здоровья мужчины его доставили в больницу.

Как сообщает полиция, информация о нападении с ножом после наезда не подтверждается, других причастных также не удается установить.

Отметим, что в российском диппредставительстве в Лондоне сообщили, что «на данный момент нет информации о пострадавших в результате инцидента гражданах России».

Инцидент произошел на севере Лондона в районе парка Финсбери, расположенного в административном округе Харинги. СМИ сообщали, что после того как фургон наехал на толпу, из него выскочил вооруженный мужчина, который ранил одного человека.

Расследованием случившегося занимается Командование по борьбе с терроризмом, однако официально версии теракта не озвучивали. Премьер-министр Великобритании Тэреза Мэй также называется произошедшее «инцидентом».

Максим Прошкин