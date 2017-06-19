Новый владелец РБК Березкин не собирается влиять на редакционную политику

Бизнесмен Григорий Березкин, который недавно приобрел РБК, заявил в интервью газете «Ведомости», что не собирается оказывать влияние на редакционную политику.

«Я вообще не собираюсь влиять на редакционную политику. Это такой ящик Пандоры, его один раз откроешь — и потом проблем не оберешься. У людей снижается мотивация, персональная ответственность», — говорится в интервью.

На вопрос о том, что будет отвечать Березкин «уважаемым людям на то, что журналисты РБК опять написали нехорошую историю про „Роснефть“», бизнесмен заявил, что «есть редакция» и есть генеральный директор, которые «прекрасно держат эти удары, пусть с ними разговаривают».

По словам Березкина, после его прихода кадровых изменений не планируется, так как он «постарается сработаться» с коллективом, который уже есть.

«Аудитория у РБК очень интеллигентная. Я часто вижу и не только по РБК, что подача материала более персонифицирована, чем необходимо. Полезнее видеть в новостях смыслы и процессы. Не хочу приводить примеры, но любую новость можно написать позитивно», — так ответил новый владелец РБК на вопрос о том, какие изменения все-таки планируется провести.

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16 июня стало известно, что владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил покупку 65% акций РБК, а также долговых обязательств холдинга. Сумма сделки не раскрывается.

Березкину также принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro.

Максим Прошкин