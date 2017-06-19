ЦБ отозвал лицензии у НКО «Расчетный финансовый дом» и РНКО «Фидбэк»

Центральный банк отозвал лицензии на осуществление банковских операций с 19 июня у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Фидбэк» и НКО «Расчетный финансовый дом». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Бизнес кредитной организации («Фидбэк» — прим.ред.) практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций», — следует из пресс-релиза Банка России.

Центробанк решил отозвать лицензию у «Расчетного финансового дома» из-за «неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России».

Напомним, в конце мая Центробанк отозвал лицензии у московского «Айви банка» и петрозаводского «РИТЦ банка».

В пресс-службе ЦБ пояснили, что неоднократно применяли в отношении обеих организаций меры надзорного реагирования, однако руководители банков не предприняли усилий, чтобы наладить работу.

Максим Прошкин