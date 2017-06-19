ЕС продлил санкции против Крыма на год

Европейский союз продлил санкции против Крыма еще на один год, сообщает РИА Новости со ссылкой на совет ЕС.

По информации агентства, главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения продлили действие санкций.

Срок действия ограничительных мер должен был истечь 23 июня 2017 года.

Ранее в марте Европейский союз продлил действие санкций против 150 российских граждан и 37 компаний, которых в ЕС считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Санкции продлены были на шесть месяцев — до сентября 2017 года.

Меры в отношении российских и крымских официальных лиц и компаний были введены Евросоюзом после присоединения полуострова к России в марте 2014 года. США ввели санкции в отношении полуострова в декабре 2014 года.

Всех, кто входит в санкционный список, Брюссель страны Запада и США считают ответственными за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции против России не помогут установлению мира в Украине. Об этом Путин сказал во время совместной пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Максим Прошкин