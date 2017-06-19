ЕС продлил санкции против Крыма на год
Европейский союз продлил санкции против Крыма еще на один год, сообщает РИА Новости со ссылкой на совет ЕС.
По информации агентства, главы МИД стран-членов Евросоюза без обсуждения продлили действие санкций.
Срок действия ограничительных мер должен был истечь 23 июня 2017 года.
Ранее в марте Европейский союз продлил действие санкций против 150 российских граждан и 37 компаний, которых в ЕС считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.
Санкции продлены были на шесть месяцев — до сентября 2017 года.
Меры в отношении российских и крымских официальных лиц и компаний были введены Евросоюзом после присоединения полуострова к России в марте 2014 года. США ввели санкции в отношении полуострова в декабре 2014 года.
Всех, кто входит в санкционный список, Брюссель страны Запада и США считают ответственными за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции против России не помогут установлению мира в Украине. Об этом Путин сказал во время совместной пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Максим Прошкин