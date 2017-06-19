Путин назначил посла России в Турции

Послом России в Турции стал Алексей Ерхов. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике», — говорится в тексте указа.

Ерхов до последнего времени возглавлял департамент «Ситуационно-кризисный центр» МИД России. Ранее он несколько лет был генконсулом в Стамбуле.

Ранее должность посла в Турции занимал Андрей Карлов. Дипломата убили во время выставки в Анкаре 19 декабря. Его застрелил Мевлют Алтынташ, полицейский, оказавшийся сторонником исламистов. на выставку он проник под видом охранника.

Ответственность за убийство взяла на себя сирийская вооруженная группировка «Джейш аль-Фатх». В МИД России и в Совбезе ООН произошедшее признали террористическим актом.

К этому моменту по делу об убийстве Карлова задержаны шесть человек. Четверо из них — курсанты полицейской школы, в которой учился Алтынташ.

Указом президента России Карлову посмертно присвоено звание Героя России. В Анкаре в честь российского посла Карлова переименовали улицу, где расположено российское посольство.

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