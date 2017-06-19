«ОВД-Инфо»: полиция в Петербурге в ночь на 13 июня пустила газ в камеру

В ночь на 13 июня в одной из камер отдела полиции №33 пустили газ. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на аудиозаписи рассказов задержанных на акции протеста 12 июня.

По словам собеседников, газ распылили в соседней камере с той, где держали участников митинга. В ней находился «буйный» человек, который «бил в стену камеры, долго».

Полицейские якобы несколько раз ударили «буйного», и после этого распылили в его камере газ из перцового баллона. Через несколько минут газ по вентиляции дошел до двух камер, где держали задержанных во время акции протеста.

Всего в отделении находились 17 человек, задержанных на антикоррупционной акции. В одной из камер были 11 человек, в том числе один астматик. Ему, по словам рассказчиков, «было хуже всего».

По словам очевидцев, полицейские отказались вызвать скорую, несмотря на просьбы задержанных.

«Когда [мы] сказали, что есть астматик, [нужны] какие-то лекарства из аптеки, [нам] сказали, что все пройдет, ничего страшного», — сообщил один из задержанных на митинге.

Врачей удалось вызвать по мобильному телефону, который спрятал один из задержанных после попадания в отделение. Приехавшие в участок медики заявили, что дышать в помещении невозможно, и «сюда нужно вызвать десять скорых».

Затем задержанных, с их слов, перевели в подвальное помещении. Там было холодно, неприятно пахло и не было коек для сна.

«Там были стулья и очень пыльные лежанки, на которых было невозможно лежать, потому что они ребристые, и мы, в основном, ночь провели на стульях и не спали», — сообщила одна из задержанных.

В этом подвале 17 человек провели в общей сложности 28 часов. Они также пожаловались на то, что до них не дошли в полном объеме передачи от родных — часть продуктов исчезла.

12 июня в России прошли митинги против коррупции. В Москве и Петербурге акции прошли в местах, которые не были согласованы с властями. Всего в России, по данным «ОВД-Инфо», задержали более 1 700 человек. Большинство задержаний прошло в Москве и Петербурге.