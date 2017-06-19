Ведущий «Первого канала» Валерий Фадеев возглавил Общественную палату

Главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий итоговой программы «Воскресное время» на «Первом канале» Валерий Фадеев избран секретарем Общественной палаты, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, первым заместителем секретаря палаты избран Вячеслав Бочаров, а заместителями секретаря — Лидия Михеева, Сергей Орджоникидзе и Александр Точенов.

Выступая на заседании, Фадеев заявил, что Общественная палата должна усилить работу в регионах, убеждать чиновников в эффективности взаимодействия с гражданским обществом, а также брать на себя больше ответственности за повестку дня и влиять на нее, «отталкиваясь от интересов общества».

Фадеев был членом Общественной палаты с 2006 по 2012 годы. В марте 2017 года он снова вошел в ее состав. Фадеев входит в Высший совет «Единой России». С 1998 года Фадеев возглавляет журнал «Эксперт», с сентября 2016 — ведет программу «Воскресное время» на «Первом канале».

До Фадеева Общественную палату возглавлял Александр Бречалов, в апреле президент России назначил его врио главы Удмуртии.