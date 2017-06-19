В России создали службу по переселению старообрядцев на Дальний Восток

Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о созлании службы, которая поможет старообрядцам переселиться на Дальний Восток, передает Интерфакс.

«Практическую помощь на месте с адаптацией переехавшим старообрядцам оказывают два омбудсмена по правам староверов, работающие в Амурской области и в Приморском крае, а также юрист, специализирующийся на гражданском праве», — заявили в пресс-службе ведомства.

При этом работает телефон горячей линии для приема обращений от староверов со всего мира.

По данным агентства, за последние семь лет по госпрограмме переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию Приморского края и Амурской области переселись более 150 старообрядцев из Южной Америки.