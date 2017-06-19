Омбудсмен Петербурга обратится в прокуратуру и СК после сообщения о распылении газа в камерах

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов проверит информацию «ОВД-Инфо» о распылении газа в 33-м отделе полиции города, где содержатся задержанные на протестной акции 12 июня.

Как сообщила «Новой газете» руководитель пресс-службы уполномоченного Юлия Волкова, в данный момент готовятся обращения в прокуратуру, Следственный комитет и в оперативно-розыскную часть собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Об этой ситуации мы узнали от журналистов. Мы изучили публикацию на сайте «ОВД-Инфо». В ней не указаны фамилии задержанных, это затрудняет нашу работу. Но прямо сейчас мои коллеги мне подсказывают, что через сайт мы уже получили персональное обращение на имя омбудсмена. Будем разбираться», — сообщила Волкова.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко утром сообщил «Новой газете», что ведомство готовит официальный ответ по ситуации для всех СМИ. Пока на сайте регионального управления МВД информации нет.

Ранее в понедельник «ОВД-Инфо» сообщило о распылении газа в камерах 33-го отдела полиции Санкт-Петербурга. Издание ссылалось на анонимные аудиозаписи задержанных на акции против коррупции 12 июня.

Собеседники пожаловались на плохое самочувствие, сообщили, что среди них есть астматик и заявили, что полиция отказалась вызвать врачей. До медиков удалось дозвониться одному из задержанных, который при задержании спрятал мобильный телефон.

Также задержанные рассказали, что их (17 человек) держали 28 часов в холодном и плохо пахнущем подвале, все это время им пришлось сидеть на стульях.