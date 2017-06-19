В Кремле назвали санкции ЕС против Крыма нелегитимными

В Кремле считают, что санкции Евросоюза в отношении Крыма являются нелегитимными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему не согласны с этими санкциями. Мы не считаем их легитимными, более того, мы считаем эти санкции наносящими вред не только нам, но и самим странам, которые являются их инициаторами», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в понедельник ЕС продлил санкции против Крыма еще на один год. Главы МИД стран-членов Евросоюза продлили ограничения без обсуждения. Срок действия ограничительных мер должен был истечь 23 июня 2017 года.

В марте Евросоюз продлил действие санкций против 150 российских граждан и 37 компаний, которых в ЕС считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины.

Напомним, меры в отношении российских и крымских официальных лиц и компаний были введены Евросоюзом после присоединения полуострова к России в марте 2014 года. США ввели санкции в отношении полуострова в декабре 2014 года.

Всех, кто входит в санкционный список, страны Запада и США считают ответственными за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».