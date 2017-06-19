В Севастополе выдавшего ветеранам негодные для жизни квартиры чиновника понизили в должности

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников понизил в должности главу департамента капстроительства Андрея Попова после того, как ветераны пожаловались на качество квартир, которые им выдали в этом году на День Победы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Чиновник — это не бездушная машина, в первую очередь он должен быть человеком. Вас, Андрей Владимирович [Попов], понижаю с должности директора на должность заместителя», — заявил Овсянников в ходе совещания правительства.

Он также отметил, что в городе-герое «отношение к ветеранам — это святое», и подобные ситуации «неприемлемы».

Ветеранам Севастополя, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий, были вручены десять квартир. Спустя время они пожаловались на то, что жилье не обеспечивает должного уровня комфорта.

Согласно сообщению пресс-службы, взамен прежних квартир севастопольские ветераны получат новые.

Напомним, ранее «Новая газета» уже сообщала об этой проблеме. Наш собкор в Крыму Иван Жилин встретился с ветеранами, которые рассказали, что на две семьи выдали по одной квартире.

«Да и как там жить? Кухни нет, балкона нет. Понимаете: это не квартира, а половина квартиры. Другая половина — за гипсокартоновой стенкой. То есть они разделили «однушку» пополам перегородкой и выдали это за две разные квартиры», — говорила одна из собеседниц.

Ключи от новых квартир ветеранам вручал лично врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Тогда власти города отказались по телефону разъяснить ситуацию «Новой газете». Однако спустя несколько часов на сайте правительства вышло сообщение.

«Правительство Севастополя призывает руководителей и сотрудников СМИ воздержаться от распространения непроверенной информации, содержащей искаженные сведения», — говорилось в нем.

Юлия Репринцева